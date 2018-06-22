«Монстры»: Тысячи медуз атаковали пляж в Испании

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Каждый год тысячи любителей пляжного отдыха отправляются заграницу с целью поплавать и позагорать. Но отдых значительно омрачается, когда большое количество морских обитателей скапливается у берегов.

Коста-дель-Соль входит в десятку лучших пляжей Испании. Однако тех, кто прибыл туда в июне для отдыха, ждало разочарование – тысячи медуз атаковали берег. Отдыхающие сразу же назвали морских обитателей «монстрами», из-за того, что они стараются ужалить тех, кто отважится поплавать. Эксперты отмечают, что медузы относятся к виду Pelagia Noctiluca, который часто встречается в водах Средиземного моря. Её укусы хоть и не смертельны, но доставляют много неудобства из-за болевых ощущений и воспалений.

На данный момент известно, что властям удалось вытащить из воды 11 тонн медуз, но побережье Коста-дель-Солы остаётся полно медуз. Специалисты отмечают, что подобное количество данного вида наблюдалось у берегов Испании в 2012 году. Сейчас отдыхающих предупреждают о том, что плавать небезопасно, а в случае укуса необходимо промыть рану солённой водой и обратиться к спасателям.