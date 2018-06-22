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В Вашингтоне 8-летний мальчик написал книгу о Второй мировой войне

Сегодня, 15:04

Гэвин Корлисс презентовал «Jake Survived» и уже зарабатывает первые деньги. Мальчик мечтает посетить Перл-Харбор, куда планирует взять своих сестер, если они найдут свой способ заработать деньги, информирует «king5».

8-летний мальчик по имени Гэвин Корлисс, проживающий со своей семьей в Вашингтоне, написал книгу о Второй мировой войне под названием «Jake Survived». В начинаниях юный писатель получил поддержку от матери Эрики Корлисс, которая рассказала о таланте сына в сети и попросила пользователей поддержать его, купив экземпляр за 5 долларов.

По словам Гэвина, идею писать книгу ему подал учитель, а вдохновением стали подвиги дедушек Гарри и Джона, а также дяди Шанса, служивших в армии.

Сегодня, 22 июня, в России День памяти и скорби, так как в 1941 году германские войска напали на Советский союз. В канун этой даты Минобороны РФ опубликовало часть секретных документов, повествующих о первых часах войны, которая затянется на долгие пять лет. Перед нападением Москва активно следила за позициями противника, сгруппированными в европейской части СССР. Разведчики докладывали о перебросах техники и солдат. Оказывается, советские солдаты не верили в начало войны, несмотря на действия противника возле границы. Бомбежка началась на станции Шауляй, изначально командование приказало не поддаваться на провокации Германии.

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