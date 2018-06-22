Карандаш для шпионов Второй мировой войны оценили в 400 фунтов

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В нем встроена карта Германии и четыре маршрута эвакуации, а также компас. Их выдавали ВВС Великобритании и направляли в лагеря для военнопленных, информирует newsandstar.

Карандаш для шпионов Второй мировой войны, созданный в 1942 году в Кесвике Чарльзом Фрейзером Смитом и Камберлендской карандашной фабрикой, оценили в 400 фунтов стерлингов в рамках Roadshow Antiques. Основной задачей инструмента являлась помощь пилотам Lancaster Bomber, которые, в свою очередь, помогали военнопленным в немецких лагерях.

В конце карандаша вставляли карты на салфетке, на которых числились четыре маршрута эвакуации через территорию Германии, Нидерландов, Бельгии и Швейцарии. Отмечается, что в карандаше скрыли и компас. В музее Derwent Pencil есть четыре оригинальных карандаша производства 1942 года. Все спрятанные в них предметы не раскрывались общественности до 1975 года в рамках государственной тайны.