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Призрак нерожденного ребенка преследует мать и ее детей

Сегодня, 13:35

Выкидыш случился в сентябре 2016 года, с тех пор в доме наблюдаются странные вещи. Инцидент происходит в семье Мелиссы Смит, проживающей в Торонто, и она рассматривает любые версии ЧП, начиная от телепорта, заканчивая полтергейстом.

Мать Мелисса Смит рассказывает, что призрак нерожденного ребенка преследует ее детей, сообщает иностранное издание. Странный кадр она заметила на камере видеонаблюдения, установленной в комнате 8-месячной дочери Лии. Лицо, выглядывающее из-под кроватки девочки, повергло ее в ужас. При этом Лия крутилась и ползла в сторону привидения, будто пыталась отбиться от него. Изначально, женщина думала, что это телепортация самой малышки или же другого человека, но после поняла, в чем дело.

Странные вещи в доме начали происходить после выкидыша, тогда семья трагически потеряла нерожденного. С тех пор электронные игрушки могли сами по себе включаться, также наблюдались шумы посуды на кухне. Друзья женщины рекомендуют ей собрать вещи и покинуть дом, но она пока не знает, как себя повести в этой ситуации. Среди пользователей, оценивших видео, нашлись и уфологи-любители, они заговорили о вмешательстве внеземной цивилизации. Скептическое мнение вовсе не поддерживает версию испуганной матери.

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