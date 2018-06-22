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Братья-близнецы воссоединились спустя 74 года после смерти на войне

Сегодня, 12:56

Джулиус и Людвиг Пиперы погибли 19 июня 1944 года, но опознать удалось только одного брата. Лишь сейчас идентифицировали личность второго близнеца и их воссоединили на семейном кладбище на побережье Нормандии во Франции, пишет CNN.

Братья-близнецы Джулиус и Людвиг Пиперы наконец воссоединились спустя 74 года после смерти на войне. Оба солдата американского ВМС погибли 19 июня в 1944 году, когда их судно LST-523 направлялось на пляж Юта на побережье Нормандии во Франции. Корабль наткнулся на мину и произошел взрыв, тогда погибли 117 моряков.

Людвига Пипера опознали в том же году, но Юлиус не был найден. До 2017 года он числился в списке пропавших без вести. В 1961 году эксперты подняли останки неизвестного с борта LST-523, но на тот момент точно идентифицировать их не смогли. Современные эксперты нашли связь между неизвестным солдатом и Людвигом Пипером, а дополнительные анализы позволили установить родство. Таким образом, братьев воссоединили спустя 74 года.

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