Лекарства на секс меняли «Врачи без границ»

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В Африке сотрудники организации «Врачи без границ» помогают населению бороться с различными заболеваниями. Одним из которых является смертельный вирус Эбола. Некоторые члены гуманитарной миссии позволяют себе тратить дорогостоящие медикаменты на секс к проститутками.

Членов гуманитарной организации «Врачи без границ» обвинили в нецелевом использовании медикаментов – выяснилось, что лекарства они меняли на секс. Теперь по данному факту проходит расследование, которое и установило, что препараты от смертельного вируса Эбола волонтеры использовали для посещения проституток.

Также установлено, что сексом с африканками легкого поведения занимались сотрудники, которые отвечают за логистику. Такую информацию распространила одна из сотрудниц миссии, которая просто уже не могла терпеть такого беспредела со стороны своих коллег. После распространения информации о таком вопиющем случае, о подобных фактах стали рассказывать и другие члены «Врачей без границ», работающие в центральной части континента. Они заявили, что в качестве денег медики использовали препарата против СПИДа.

Руководство организации сообщило, что после расследования все виновные будут наказаны. Известно, что такие медикаменты в Африке очень дорогостоящие и имеют большой спрос.