В небе над Айдахо можно было наблюдать НЛО

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На прошлой неделе,16 июня, в ночном небе на северо-западе США местный житель обратил внимание на странный раскручивающийся по- и против часовой стрелки неопознанный летающий объект. Летающая тарелка появилась недалеко от подножия горы, в паре километров от каюты очевидца.

Из рассказа очевидца следует, что он уже почти 10 лет живет в каюте. Безоблачной ясной ночью над Айдахо можно было заметить странные НЛО. Они могут парить, зависать в воздухе или медленно двигаться, и даже были случаи высадки инопланетных экипажей на склон горы.

В последние годы пришельцы заметно активизировались. На закате свидетель смог заметить еще 2 летательных аппарата неземного происхождения, которые выполняли одинаковые маневры. Мужчина уже списал увиденное на качество съемки, но следующей ночью сумел заснять с помощью другого аппарата еще больше металлических черных дисков. На этот раз странные объекты могли менять форму. Американский активист-уфолог сделал не одну сотню фото и видео, на которых запечатлел НЛО во всем их многообразии: треугольные с красными огнями, сверхскоростные, с подсветкой нижнего и верхнего края и еще много разных НЛО. Мужчина не прекращает съемки ни на одну ночь, и каждый раз находит свидетельства присутствия инопланетного разума.