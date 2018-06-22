VistaNews.ru


В небе над Айдахо можно было наблюдать НЛО

Сегодня, 01:45

На прошлой неделе,16 июня, в ночном небе на северо-западе США местный житель обратил внимание на странный раскручивающийся по- и против часовой стрелки неопознанный летающий объект. Летающая тарелка появилась недалеко от подножия горы, в паре километров от каюты очевидца.

Из рассказа очевидца следует, что он уже почти 10 лет живет в каюте. Безоблачной ясной ночью над Айдахо можно было заметить странные НЛО. Они могут парить, зависать в воздухе или медленно двигаться, и даже были случаи высадки инопланетных экипажей на склон горы.

В последние годы пришельцы заметно активизировались. На закате свидетель смог заметить еще 2 летательных аппарата неземного происхождения, которые выполняли одинаковые маневры. Мужчина уже списал увиденное на качество съемки, но следующей ночью сумел заснять с помощью другого аппарата еще больше металлических черных дисков. На этот раз странные объекты могли менять форму. Американский активист-уфолог сделал не одну сотню фото и видео, на которых запечатлел НЛО во всем их многообразии: треугольные с красными огнями, сверхскоростные, с подсветкой нижнего и верхнего края и еще много разных НЛО. Мужчина не прекращает съемки ни на одну ночь, и каждый раз находит свидетельства присутствия инопланетного разума.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Рассекречены данные Министерства обороны о НЛО над Хартфордширом

В небе над Красноярском засняли НЛО

В Колумбии обнаружен НЛО в виде пирамиды

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем