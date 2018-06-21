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"Очень страшно": Охотники за приведениями не рискнули открывать старинную дверь

Сегодня, 21:20

Любители делятся новыми фотографиями секретной двери в старом кинотеатре Ноттингема. Им удалось запечатлеть, как тяжелый деревянный стол переворачивается в темноте.

В начале месяца профессиональные охотники за призраками поделились в Twitter совершенно новыми фотографиями открытия, которое было найдено за стеной из гипсокартона внутри заброшенного здания. Секретная дверь была обнаружена в бывшем кинотеатре Mapperley.

Подтвердив, что дверь все еще не была открыта, чтобы увидеть, охотники написали: “Почему все было скрыто и закрыто, у нас до сих пор нет ответов”. Добавляя еще больше тайны к паранормальному явлению, компания заявила в другом твите от 16 июня, что 6-футовый деревянный стол закрутился внутри бывшего кинотеатра во время недавней охоты за призраками.

Охотники за приведениями не рискнули открывать старинную дверь, и решили оставить ее запечатанной на время. Они отметили, что люди начинают чесаться и плохо себя чувствуют, когда приближаются к таинственной двери, а также, похоже, на двери есть следы маленьких пальцев. Вдобавок, становится очень страшно лишь от одной мысли, что за ней может скрываться.

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