«Переборщил»: мужчина сжег свой дом, спасая его от змеи

Сегодня, 20:05

В Финляндии мужчина заметил в своем саду змею. Отказавшись от услуг службы по отлову опасных зверей, он решил спалить рептилию, но в итоге испортил собственный дом.

Мужчина вышел косить траву, когда увидел, что ему угрожает змея. Чтобы спасти свой дом от нежелательного гостя, он решил избавиться от нее без посторонней помощи с одной лишь самовоспламеняющейся жидкостью. Поливая животное, финн не заметил, как часть горючего попала на деревянные стены дома. Жидкость быстро загорелась из-за теплой газонокосилки, и огонь охватил большую часть здания. Прибывшие пожарные смогли потушить горящий объект, до того как пламя перекинулось на соседние дома или внутрь.

Мужчина уверяет, что со змеей он справился успешно, только «переборщил» на миллион рублей, который составил ущерб от пожара.