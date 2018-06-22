Сегодня, 02:30

Ну не живётся людям спокойно, даже находящимся в преклонном возрасте.

В Австралии художник заживо похоронил себя под автомобильной трассой. Его возраст, при этом, был 73 года.

Майк Парр решился на проведение смертельно опасного эксперимента. Он решил продолжить своё творчество в экстремальных условиях. Для этого он заживо себя похоронил.

В качестве гроба он избрал стальной контейнер, правда, несколько увеличенного размера. Вообще своё «художество» он задумал ещё семь лет назад в Италии, но реализовать его смог лишь в настоящее время.

Своему перформансу он дал название «Художника под асфальтом». Парр заживо похоронил себя под автомобильной трассой, полностью отключившись от окружающего мира.

Когда он покинул свой «гроб», в котором находился 72 часа, то поделился впечатлениями. Он рисовал в нём и думал о смысле жизни.

Впрочем, его «похороны» были безопасными. «Гроб» обладал тревожной кнопкой. Туда по специальной трубе поступал воздух.

Более того, там была предусмотрена специальная щель, через которую художник мог видеть людей и автомобили, проходящие над ним.

Как-то не так, чтобы очень страшно, но всё равно – экстрим. Сколько стоят его полотна из «могилы», пока не известно.