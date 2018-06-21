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В США полиция задержала подозреваемого в убийстве XXXTentation

Сегодня, 18:17

Им оказался 22-летний Дедрик Уильямс, ранее нарушавший закон. Мужчина задержан во Флориде 21 июня, он будет находиться под стражей без права на выход под залог.

В США 21 июня полиция задержала Дедрика Уильямса, которого подозревают в расправе над талантливым Джасеем Онфроем, известным публике под псевдонимом XXXTentation. Молодой человек получил от стражей порядка обвинения в убийстве человека первой степени, краже автомобиля и нарушении условий испытательного срока. Ранее подозреваемый обвинялся в хранении наркотиков и оружия, в краже и домашнем насилии.

На Джасея Онфроя двое неизвестных напали в Майами в момент, когда знаменитость выезжал из личного мотосалона. Злоумышленники нанесли рэперу ранение, забрали из его автомобиля сумку фирмы Louis Vuitton и оперативно уехали. 19 июня молодой рэпер скончался в больнице, это шокировало поклонников и близких людей музыканта.

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