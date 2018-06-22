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Месть брошенной: Пришла на свадьбу бывшего парня в платье невесты

Сегодня, 01:30

Обиженные девушки способны на самые экстраординарные поступки по отношению к тем, кто раньше был бой-френдом. Не всегда они криминальны.

Это продемонстрировала одна из девушек, проживающих в ЮАР. Она также оказалась брошенной и выразила свою месть в том, что пришла на свадьбу бывшего парня в платье невесты.

Несостоявшаяся невеста приглашения не получила, но решила, что имеет право самостоятельно поучаствовать в свадебной церемонии.

Она сама вбежала в церковный зал, где происходила церемония, и встала рядом с парой, стоящей перед алтарём. Возможно, она думала, что намерения бывшего парня поменяются, и она вновь станет любимой им, а, может, это была месть.

Жених попытался прогнать девушку, но та упорно не хотела отходить от алтаря. В это время «главная невеста» стояла, потупив свои глаза.

Однако, не сообщается один важный для женщин факт. Было ли платье брошенной лучше чем у той, которую, в итоге, избрал бывший парень. Было ли дороже и лучше ли «сидело».

В то же время поступили сведения, что молодой горе-жених долгое время встречался с обеими претендентками, о чём не знала ни одна их них.

Мнения в Сети разделились. Поддерживают все три стороны конфликта. Платья – не оценивают.

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