«Существо из Черной Лагуны»: Рыбу-монстра с горящими глазами выкинуло на берег Техаса

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Она обитает на глубине, исчисляемой в километрах. Что заставило существо выплыть на берег на острове Падре, не установлено, его обнаружила 59-летняя Эди Бреслер.

По словам женщины, когда она увидела рыбу-монстра с горящими глазами, которую выкинуло на берег Техаса, ей сразу вспомнился фильм «Существо из Черной Лагуны». Изначально Бреслер предположила, что это резиновая кукла, потерянная ребенком, но оказалось это не так. Любопытная жительница Массачусетса обратилась за помощью к рейнджеру Карлу, позиционирующего себя как опытный рыбак. От увиденного мужчина впал в ступор.

Карл и Эди просмотрели книгу про морских обитателей Северной Америки. Оказывается, найденная рыба-монстр живет глубине до 3 километров в кромешной темноте, потому у существа такие горящие глаза, именно эти органы спасают рыбу от хищников. "Чудовище" имеет боковые плавники, использующиеся для хождения по дну. В рационе рыбы черви, мелкая рыба и ракообразные. Об этом информирует dailystar.