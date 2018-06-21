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В Медберне найдена мертвой «Мисс Великобритания»

Сегодня, 16:32

Софи Градон было всего 32 года, полиция скрывает результаты следствия. Девушка стала победителем конкурса в 2009 году, была известна публике по участию в шоу «Остров любви».

В Медберне в своем доме 20 июня была найдена мертвой Софи Градон, победительница «Мисс Великобритания» в 2009 году. Кончину модели подтверждает ее молодой человек Аарон Армстронг, с которым они проживали вместе. В доме работали сотрудники правоохранительных органов Медберна, которые не раскрывают нюансов расследования.

Софи Градон было всего 32 года, ее смерть шокировала близкий круг. Модель была известна по участию в программе «Остров любви», где у нее были любовные отношения с еще одной участницей Кэти Салмон. Несмотря на такие скандальные выходки, кончина Софи шокировала многих людей.

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