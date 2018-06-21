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Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Сегодня, 12:50

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на зародыша снежного человека. Один из туристов снял необычное явление на камеру, видео сразу же стало сенсацией в Интернете.

Туристы шли в поход в Клинтс-Уэлл, когда внезапно наткнулись на нечто необычное. Когда группа приблизилась к находке, то они увидели тело с белой шерстью возле дерева. Рядом было много крови, из чего следует вывод, что у самки снежного человека мог случиться выкидыш. Изначально группа путешественников планировала остаться в Аризоне с ночевкой в лесу, однако после мистической находки люди побоялись расставлять палатки и вернулись домой.

Конечно же, туристы взяли с собой и зародыша. После этого, один из участников события рассказал, что с ними связалось правительство США, предложив выкупить найденный труп за очень большие деньги. На протяжении многих лет всплывают фотографии или видео снежного человека, однако ученые до сих пор не смогли доказать его существование.

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