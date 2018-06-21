Фотограф передал жуткую атмосферу стареющих зеков США

Сегодня, 11:10

Шокирующие фото больных американских заключенных, нуждающихся в круглосуточном уходе, поразили мир. В Штатах растет кризис стареющих преступников с деменцией и раком, некоторые из них даже не могут вспомнить о своих преступлениях.

Каждое государство сталкивается с проблемой старения заключенных, чреватой высокими расходами на их содержание. В США медицинская помощь зекам старше 65 лет составляет $8,5 в год при расчете на человека, сравнительно с $950 для молодых заключенных.

Фотограф Reuters посетил две калифорнийские тюрьмы, рассматривающие вопрос создания отдельных подразделений для ухода за возрастными заключенными. Такие пациенты просыпаются посреди ночи, не зная, где они находятся. Специально обученному персоналу приходится их успокаивать. Журналист умело передал жуткую атмосферу стареющих зеков США.

Главным героем шокирующей новости стал заключенный Ричард Арриола, попавший за решетку в 88-летнем возрасте. Дедуля не помнит проблем с пищеварением, из-за которых он несколько часов назад обращался к врачу, и подробности растления детей, собственно и закончившегося тюремным сроком.

Согласно данным Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, Арриола является одним из около 18 тыс. заключенных старше 55 лет в тюрьмах штата. Кризис стареющих преступников вынудил власти предпринять первые шаги в создании подразделения по борьбе с раком и деменцией в местах лишения свободы.

«Мы определили специфическую потребность в специализированном подразделении для помощи стареющим зекам и находимся на самых ранних этапах разработки концепции», - заявили в Калифорнийской исправительной службе здравоохранения.

Глядя на суммы, выделенные на лечение преступников в США, а также уровень заботы, как здесь не поставить в сравнение отношение властей России к отечественным старикам. Просто старикам, не зекам. Не стоит удивляться, если, прочитав данную новость, дедушки с бабушками поедут дебоширить в Штаты.