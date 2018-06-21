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В Мумбаи совершил экстренную посадку неисправный самолет

Сегодня, 10:34

Пресс-служба аэропорта Мумбаи подтвердила, что у них совершил незапланированную посадку рейс Ахмадабада – Маскат. Такая необходимость возникла из-за выхода из строя гидросистемы лайнера.

Рейс авиакомпании Air India. Который следовал по маршруту Ахмадабада – Маскат совершил экстренную посадку в аэропорту Мумбаи. Известно, что на его борту находилось 176 пассажиров. Сообщается, что инцидент произошел вчера 20 июня в 20:15 по местному времени из-за отказа гидравлической системы самолета.

Руководство компании перевозчика рассказало, что в результате случившегося пострадавших нет, команда лайнера действовала профессионально. Все пассажиры были пересажены на другой самолет, который и доставил их в пункт назначения. На данный момент создана специальная комиссия, которая и разбирается в данном происшествии, определяются виновные, которые допустили вылет неисправной машины.

Подобные инциденты случаются  на авиалиниях, зачастую они не приводят к трагическим последствиям, но всегда подробно разбираются руководством авиакомпаний и техниками для предотвращения их в будущем.

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