Канадка потратила состояние на губы, грудь и ягодицы

Сегодня, 05:15

Хочу, как у Джоли, видимо, решила 24-летняя танцовщица Мэри Магдален. Это что касается губ. А попу, как у бразильянок.

В итоге, канадка потратила на свои губы, грудь и ягодицы, вернее на изменение их формы, целое состояние. «Пластика» заняла у неё четыре года и стоила 150 тысяч канадских долларов, что соответствует 7,1 млн рублей.

С её слов она мечтала о пластической хирургии с 14-летнего возраста, поскольку считала, что у неё «слишком блеклая» внешность. Зато теперь канадка имеет грудь 10-го размера, губы, как у Джоли, и «бразильские» ягодицы.

В губы ей вкололи более 15 инъекций ботокса. Грудь канадка увеличивала в три этапа. Помимо того, она занималась изменением формы носа. Канадка призналась, она не представляла, что потребуется такое количество операций.

Потом она «втянулась» в процесс, ставший для неё чем-то вроде хобби, напоминающим экстремальный спорт.

Отец Мэри ранее был священником и с осуждением относится к пристрастию дочери к «пластике». Однако, та даже не думает останавливаться, хотя и признаёт, огромная грудь привела к проблемам с дыханием.

Магдален сообщила, что люди не всегда адекватно реагируют на её внешность, но ей самой она нравится. Также танцовщица полагает, что именно с её помощью ей удаётся неплохо зарабатывать.