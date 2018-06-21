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В Иране женщин впервые за 40 лет пустили на футбольный стадион

Сегодня, 08:17

ЧМ-2018 продолжает удивлять всё новыми и новыми событиями. Мундиалю в России, видимо, действительно удаётся менять целые мировоззрения.

В Иране женщин для просмотра матча своей сборной впервые за 40 лет пустили на футбольный стадион. На это последовало официальное разрешение. Ничего подобного в стране не было с 1979 года.

В немалой степени этому поспособствовала и сенсационная победа Ирана над Марокко в своём первом матче на ЧМ. Предполагалось, что иранские женщины смогут посмотреть ту игру, однако, этого не произошло.

После победы на улицы вышли праздновать её тысячи болельщиков, среди которых было множество женщин. Тогда власти Ирана разрешили им смотреть следующий матч вместе с мужчинами на стадионе «Азади», находящемся в Тегеране.

Там установлен большой экран. Чтобы совместно понаблюдать за матчем Ирана с Испанией собрались больше 10 тысяч мужчин и женщин. Иранская сборная выглядела вполне пристойно, но испанцам удалось её «дожать» лишь одним голом.

Исламские проповедники продолжают оставаться противниками того, чтобы женщины присутствовали на стадионах. Они аргументируют это тем, что на стадионе «агрессивная мужская атмосфера», от которой слабый пол необходимо защищать.

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