VistaNews.ru


В небе над Францией заметили U-образное НЛО

Сегодня, 07:56

Гуманоиды из далекого космоса или секретные проекты готовящегося к глобальной войне правительства – интернет-сообщество пытается разгадать тайну «попавшегося на камеру» корабля инопланетян.

Агентство Daily Star опубликовало видео промчавшегося в небе над Францией НЛО, которое отлично бы вписалось в сюжет голливудского научно-фантастического фильма. Свидетели заметили, как отчетливое U-образное нечто периодически скрывается за тучами, демонстрируя свое нежелание быть замеченным. Возможно, сфотографированный посредством скафандра астронавта МКС гуманоид решил поближе познакомиться с человеческой расой, полагает интернет-сообщество.

Среди прочих версий происхождения «летающей тарелки» инопланетян фигурируют секретные проекты правительства, ведущего активную подготовку к полномасштабной войне. Этот объект является точной формой инопланетного корабля, показанного в фильме «Прометей», подметили юзеры.

«Чужой» на Землю пока что не прилетел, а вот в Техасе (США) еще один свидетель показал таинственное НЛО, якобы взлетевшее с территории американской военной базы. Пользователи Сети называют подобные видео доказательством тотальной слежки властей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В небе над Францией заметили треугольный НЛО

У военно-морской базы Австралии заметили НЛО

Пассажиры сняли НЛО, который преследовал самолёт в небе над Францией

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

Рекомендуем