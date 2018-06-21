В небе над Францией заметили U-образное НЛО

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Гуманоиды из далекого космоса или секретные проекты готовящегося к глобальной войне правительства – интернет-сообщество пытается разгадать тайну «попавшегося на камеру» корабля инопланетян.

Агентство Daily Star опубликовало видео промчавшегося в небе над Францией НЛО, которое отлично бы вписалось в сюжет голливудского научно-фантастического фильма. Свидетели заметили, как отчетливое U-образное нечто периодически скрывается за тучами, демонстрируя свое нежелание быть замеченным. Возможно, сфотографированный посредством скафандра астронавта МКС гуманоид решил поближе познакомиться с человеческой расой, полагает интернет-сообщество.

Среди прочих версий происхождения «летающей тарелки» инопланетян фигурируют секретные проекты правительства, ведущего активную подготовку к полномасштабной войне. Этот объект является точной формой инопланетного корабля, показанного в фильме «Прометей», подметили юзеры.

«Чужой» на Землю пока что не прилетел, а вот в Техасе (США) еще один свидетель показал таинственное НЛО, якобы взлетевшее с территории американской военной базы. Пользователи Сети называют подобные видео доказательством тотальной слежки властей.