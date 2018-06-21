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Детей из Джоплина от разрушительного смерча спасали ангелы-бабочки

Сегодня, 04:20

В 2011 году разрушительный катаклизм унес жизни более тысячи людей. Очевидцы происшествия через несколько лет начали давать интервью журналистам.

Отмечается, что, когда спасательная группа спасла из-под разрушений девочку 10 лет и ее родственника 14 лет, врачи перестали бороться за жизнь детей, опустив руки, однако, дети мало того, что выжили, но улучшилось и состояние здоровья. Теперь уже взрослые люди рассказывают о том, что видели двух существ женского пола с крыльями: блондинка и шатенка. Они летали вокруг пострадавших, спасая их жизни.

Взрослые не могли видеть ангелов, однако, они ощущали, что ангелы рядом. Одна очевидица рассказала, что смерч не дал ей и маленькой дочке спрятаться. Затем, женщина увидела, как машина летит в сторону новой жертвы, но, как только ребенок начал говорить о летающих существах, машина тут же скрылась из виду. Таким образом, детей из Джоплина от разрушительного смерча спасали ангелы-бабочки, однако, ученые раньше никогда не слышали о подобных существах духовного мира, зато теперь город живет с новой надеждой.

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