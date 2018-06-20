Сегодня, 22:13

Пара из Викторвилля (Калифорния), обратила свое внимание на интересное шарообразное облако, которое неподвижно висело над городом.

В Калифорнии в объектив камеры попало странное облако необычной формы и плазмоид. Очевидцы сообщают, что 24 мая они заметили в небе интересное облако, которое показалось для них странным, так как в небе в этот день оно было единственным. Об этом супруги поведали Всемирной сети НЛО MUFON.

Люди сфотографировали необычное явление около семи часов вечера, а потом пошли за покупками в супермаркет. Спустя какое-то время свидетели обнаружили, что облако было прочерчено белым инверсионным следом.

Наблюдатель сообщил, что после того, как он оказался на автостраде, где сфотографировал облако, на фотографии был обнаружен крупный объект круглой формы. Пользователи сети, увидевшие снимок, утверждают, что на самом деле американец сфотографировал в небе портал в параллельный мир.

Мужчина решил, что это всего лишь блик солнечного света в объективе, однако присмотрелся и понял, что зеленая аномалия выглядела весьма плотной, а внизу можно рассмотреть два ряда ровных ярких точек. Предположительно, аномальное облако висело над городом до ночи.