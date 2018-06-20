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"НЛО с ядерным оружием": Инопланетяне хранят атомные подлодки на секретной базе в Китае

Сегодня, 20:19

О существовании военной базы стало известно лишь недавно, примерно 10 лет назад. Тогда же уфологи начали высказать догадки, что секретность этому месту присвоили неспроста.

Изначально считалось, что на военной базе Юйлинь на острове Хайнань производят ядерное оружие китайские военные. Однако после обнаружения военно-морской базы власти Китая всячески открещивались от экспериментов, которые там проводились. В результате эта тайна не разгадана до сих пор.

Уфологи со всего мира обсудили предположение, что, возможно, власти Китая действительно не при чем и в самом деле не знали о наличии в стране базы с атомными подводными лодками.

Это можно объяснить тем, что правительство КНР не создавало там никакую базу, а идея эта принадлежит инопланетному разуму. Уфологи считают, что НЛО решили работать с ядерным оружием. Теперь они хранят атомные подлодки на секретной базе в Китае, которые могут им пригодится при захвате человечества. На самом деле, это только воображение и предположения специалистов-любителей тайн и загадок инопланетных цивилизаций.

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