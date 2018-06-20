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Британский школьник из-за жары надел на занятия юбку

Сегодня, 20:56

Сделать это ему пришлось после того, как администрация школы отстранила его от учебы из-за шорт, которые посчитали ненадлежащим внешним видом. Теперь ученик намерен носить юбку в целях «борьбы за равенство».

 16-летний ученик средней школы в городе Аберайрон, Уэльс, испытывал неудобства на занятиях из-за жары. Поэтому он принял решение и переоделся в шорты. Однако из-за этого его отстранили от занятий и отправили домой сменить одежду. Школьнику показалось странным то, что девочкам разрешается надевать на занятия юбки, а мальчикам нельзя приходить в шортах. На следующий день парень пришел в школу в позаимствованной у подруги спортивной юбке. Но ученика снова выгнали с занятий.

Руководство учебного заведения восприняло протест подростка, разрешив присутствовать на занятиях в таком виде. При этом сам школьник отмечает, что желание надевать юбку никак не связанно с его ориентацией и самоидентификацией, и он считает себя мужчиной. Он намерен отстаивать свои права до тех пор, пока администрация не пересмотрит политику в отношении всех учеников. Руководство учебного заведения заявило, что данный вопрос будет рассмотрен на школьном совете.

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