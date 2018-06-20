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Очередной жертвой кровожадного дикаря стал 36-летний Алекс с другом.

Крылатый монстр раздирает головы британских бегунов. История произошла вчера около 15:00 по местному времени. Мужчина бежал по своей алее в Челластоне возле Infinity Park Way. Когда он слушал музыку, подметил, что почувствовал, как «что-то вроде сумки» ударило его по затылку. 36-летний мужчина поднял глаза и повернулся, прежде чем понял, что на него напала большая хищная птица.

«Это было похоже на удар тупым предметом по затылку. Я положил руку на голову и увидел, что она вылила кровь, так что, должно быть, она вырыла свои когти», - говорит пострадавший. «Я посмотрел на него, и он снова взлетел, облетел, а затем сделал себя прямо для меня. Я просто побежал прямо в противоположном направлении и держал руки за голову. Это, конечно, подняло мой сердечный ритм после этого. Это не первый раз. На мужчину с тяжелыми травмами напали в прошлом году, на меня также напали», - продолжил мужчина.

В прошлом году Энди Льюэллин остался истекать кровью после того, как он был поражен большой хищной птицей во время пробежки. Другой житель Челластона, который не хотел, чтобы о нем узнали, также говорил, что он подвергся нападению в том же районе. Он сказал, что бегал в этом районе 11 июня около часа дня, когда он почувствовал, что кто-то «ударил его по затылку». Алекс вернулся домой после нападения и рассказал напарнику о случившемся. Он нашел две глубокие царапины на затылке. Он также сказал, что хочет предупредить других, кто может ходить по дорожке в течение лета, особенно тех, кто с маленькими детьми.

«Это лето, и люди ходят туда все время, просто чтобы люди знали, что на вас могут напасть. Подобные инциденты были зафиксированы летом 2017 года. Я также думаю, что Совет должен поставить некоторые временные знаки, чтобы люди знали, что в этом районе есть птица, и она может напасть на людей», - написал мужчина в социальной сети.