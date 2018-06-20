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"Что это?": Рыбаки выловили из океана черного монстра с жабрами

Сегодня, 19:51

Они не понимали, что их ожидает. Рыбаки заметили в сетях нечто, но сразу не определили, что это существо опасно.

В городе Ранау рыбаки на лодке ловили рыбу сетями, но то, что и предстояло увидит, до ужаса напугало бы любого. Мужчины вытащили из воды сети, полные улова, но внутри заметили нечто черное. Один из рыбаков вскрикнул: "Что это?", но остальные не смогли дать объяснение. Позднее мужчины опустошили сеть.

Оказалось, они выловили из океана черного монстра с жабрами. Рыбаки в один голос заявили, что существо имеет общие сходства с акулой, но вряд ли является именно ей. На такие мысли опытных рыбаков натолкнули строение тела монстра и черный цвет. Также сомнения возникли из-за странных мощных жабр существа, которые совершенно не напоминали жабры обычной акулы.

Рыбаки смогли подвесить существо за хвост на трос и сфотографировать. Снимок они разместили в интернете. Пользователи, увидевшие фото черного монстра, единогласно заявили, что перед ними действительно не акула, а какое то неизвестное существо.

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