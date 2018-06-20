Гусеница оставила на теле 15-летнего подростка ядовитую «татуировку»

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Боль от укуса была настолько сильной, что парню казалось, будто кто-то вонзается в его кость всё глубже и глубже.

В США гусеница ужалила 15-летнего подростка Логана Перголу из Флориды. Она оставила на теле подростка ядовитую «татуировку», которая ещё долго останется как напоминание о том кошмаре, который ему довелось пережить. Молодой человек вспоминает, что в тот злополучный день помогал родителям в саду. Внезапно он почувствовал резкую боль в руке, так, будто его ужалила пчела.

Постепенно боль усиливалась и в определённый момент он ощутил, что что-то скручивает его кость изнутри. Одновременно с этим рука его немела. Он чувствоаал сильное головокружение и вскоре уже был не в силах сфокусировать взгляд. Родители сразу же отвезли парня в больницу, где ему долгое время не могли поставить точный диагноз. Юношу отправили в отделение интенсивной терапии. Врачи начали давать ему противовоспалительные и антибактериальные препараты. Лишь спустя какое-то время боль начала убывать.

Уже потом выяснилось, что молодого человека укусила ядовитая гусеница. Она является прообразом Южного фланелевого мотылька. Укусы её очень болезненны и, как правило, оставляют следы в виде сетчатой «татуировки» по подобию жала гусеницы. Специалисты утверждают, что в это время года этих существ во Флориде более, чем достаточно. В этой связи население активно информируют об опасности встречи с гусеницами.