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Учительница физкультуры занялась сексом с тремя подростками

Сегодня, 07:05

В суде ее признали виновной в сексуальной связи. Вследствие чего она лишилась работы.

Учительница физкультуры в Огайо, Тиффани Эйхлер, была приговорена к 30 дням тюремного заключения. Как оказалось, преподавательница занялась сексом с тремя подростками. По информации американских изданий, женщина попросила прощение за такое поведение. Теперь она должна «отработать» 300 часов на общественных работах и выплатить штраф в размере 1 тыс. долларов.

Один студент шантажировал свою учительницу, и это помогло смягчить наказание Эйхлер. Женщина попросила помощи у руководства школы.

Теперь ее осуждают местные жители. Ко всему, она должна искать другое место работы.

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