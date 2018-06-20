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«Восстание зомби»: Существо без головы напало на американца

Сегодня, 18:51

Рептилия защищалась от американца спустя час после того, как он отстрелил ей голову.

Существо без головы напало на американца. В США загадочная змея набросилась на местного жителя. Данный инцидент не привлёк бы большого внимания общественности, если бы не одно весомое обстоятельство. Очевидец утверждает, что рептилия была без головы. Билли Форбус из Алабамы утверждает, что работал в саду на заднем дворе своего дома, когда заметил агрессивно настроенную гремучую змею. Вооружившись карабином, мужчина произвёл прицельный выстрел по животному, в одночасье отстрелив тому голову. Американец решил показать труп рептилии своим родственникам. Он взял мёртвую, как он считал, змею и положил в багажник своего автомобиля.

Примерно через час он взял щипцы и попытался достать обезглавленную рептилию из машины. В этот момент она набросилась на него и, как утверждает американец, пыталась укусить, несмотря на то, что вместо головы у неё было большое "кровавое месиво". Мужчина испугался и окончательно добил хищника. Позже эксперты прокомментировали данное «восстание зомби». По словам специалистов, змея в тот момент, вероятно, действительно была уже мертва, но рефлексы её мышц всё же сохранились, что и создало эффект «воскрешения».

Ранее мы писали, что австралиец нашел в огороде гигантскую жабу-пожирателя. Мужчина заметил громадное земноводное у себя на ферме.

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