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4-метровую косатку впервые заметили у берегов Британии

Сегодня, 18:13

Основной ареал обитания косаток находится возле Антарктиды и Арктики, однако они плавают по всему миру, но у берегов Британии никогда ранее не встречались. Английские специалисты отметили, что для наблюдения за этими животными они отправлялись в путешествия.

Мать и сын плавали на байдарке возле берега в городе Плимут, когда увидели плавник, поднимающийся над водой. У них практически не было времени сделать снимок, но несколько кадров запечатлеть всё-таки удалось. Однако британцы предположили, что им удалось увидеть дельфина.

Они отнесли фотографию к специалистам из местного аквариума, которые рассказали, что на фотографии запечатлена 4-метровая косатка. Узнать размеры данного экземпляра им удалось благодаря спинному плавнику, который отлично видно на снимке. Эксперты также отметили, что для наблюдения за косатками им приходилось плавать к берегам Шотландии и Новой Зеландии. Они впервые столкнулись с данным видом морских млекопитающих у берегов Британии.

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