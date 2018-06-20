«Мечты прежде всего»: Пара отменила свадьбу, продала дом и отправилась в кругосветное путешествие

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Влюблённые романтики подготовили сумасшедший план.

Молодая американская пара из Нью-Джерси шокировала родных, объявив в определённый момент, что не намерена заключать брак. Она отменила свадьбу, жених продал свой дом ради осуществления мечты всей жизни. Девушка по имени Чарли и её молодой человек собрали все имеющиеся у них деньги, купили парусное судно, уволились с работы и отправились в кругосветное путешествие.

Парень предварительно обучился навыкам управления лодкой. Кроме того пара прошла курсы по выживанию и оказанию первой медицинской помощи. Молодые люди объясняют свой поступок достаточно просто. По их мнению, вся бытовая суета не стоит того, чтобы тратить на неё жизнь, а силы и ресурсы прежде всего нужно расходовать на исполнение мечты. Чтобы быть счастливым вместе необязательно сочетаться браком, тратя на торжество баснословные деньги.

Сейчас влюблённые проводят время, занимаясь дайвингом, читая книги и слушая музыку вдали от суши. Время от времени они заходят в порты разных городов мира, посещая самые экзотические страны, где бы они наверняка никогда бы не побывали, останься они в США. К настоящему моменту американцы побывали на западе Средиземного моря, во Франции, Испании, Италии. При этом они никуда не торопятся, говоря, что впереди у них целая жизнь.

Ранее мы писали, что россиянка взяла кредит, чтобы побывать на ЧМ-2018. Правда, в данном случае женщина решила исполнить не свою мечту, а мечту своего супруга.