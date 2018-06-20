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В США болезнь Лайма стала эпидемией для детей в некоторых регионах

Сегодня, 17:33

Болезнь Лайма является одной из самых распространённых инфекционных заболеваний, которые передаются в США. Однако врачи отмечают, что в последнее время она начала приобретать характер эпидемии.

 Болезнь Лайма возникает из-за бактерии Borrelia burgdorferi, которая в основном передается через укусы черноногого клеща. Заболевание лечится антибиотиками, однако проблемы при выздоровлении могут стать причиной лицевого паралича и воспаления головного мозга.

Специалисты отмечают, что ранее в Западной Пенсильвании болезнь встречалась не настолько часто, чтобы считать её эпидемией. Однако эксперты из Детской больницы Питтсбурга исследовали количество заболевших, и выяснили, что на протяжении 10 лет заболевание стало действительной проблемой. При этом болезнь Лайма в основном поражает детей, что стало поводом для тревоги. Медицинские работники Западной Пенсильвании отмечают, что в распространение болезни Лайма в другие регионы может быть остановлено только благодаря географическим особенностям региона. Но они уверены, что их опыт поможет их коллегам в случае возникновения некоторых проблем из-за роста количества заражений.

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