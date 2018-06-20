Сёрфингистка без руки: Потерять конечность легче, чем добиться признания

Сегодня, 17:05

После судьбоносной встречи с акулой девушка вернулась на доску, завоевала несколько титулов и стала матерью двоих детей.

Американская сёрфингистка без руки Бетани Хэмилтон дала откровенное интервью, в котором призналась, что потерять конечность для неё было намного легче, чем добиться всеобщего признания и славы. 28-летняя девушка рассказала, у неё в жизни было много трудностей, которые она считает более существенными, чем та злополучная встреча с тигровой акулой в 2003 году. Тогда она в подростковом возрасте уже занималась сёрфингом. К слову, именно во время этого занятия на неё напал морской хищник. Несмотря на это, девушка не завязала со спортом и уже спустя время вернулась на доску. После возвращения Бетани стала победителем нескольких крупных соревнований. В 2009 году она заняла второе место на чемпионат мира среди юниоров. Позже Хэмилтон написала автобиографическую книгу, по которой в 2011 году сняли художественный фильм «Сёрфер души».

В 2013 году Бетани вышла замуж за молодёжного пастора Адама Диркса, от которого позже родила двух сыновей. Сейчас она является достаточно успешной спортсменкой, регулярно принимает участие в соревнованиях разных уровней. Вместе с тем она всё больше посвящает себя воспитанию детей.