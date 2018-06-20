В США полиция не стала задерживать женщину, которая разбила окно в аэропорту

Сегодня, 16:41

Американка была расстроена тем, что не успела на рейс.

В США к местной жительнице, которая повредила имущество в аэропорту Северной Каролины, даже не применили привод. Полиция не стал задерживать женщину, бросившую стул в окно на территории воздушной гавани, поскольку посчитала, что арестовывать расстроенную пассажирку неэтично.

Как сообщила местная пресса, американка не успела на рейс и, будучи раздосадованной этой неудачей, разбила окно в холле. Записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что полицейские догнали женщину, но вместо того, чтобы надевать на неё наручники и везти в участок ограничились лишь тем, что объявили ей, что она подозревается в порче имущества и должна явиться в суд. Стражи порядка решили не унижать и без того расстроенную женщину.

После того, как эта информация появилась в сети многие пользователи немало удивились сдержанности сотрудников полиции. Некоторые участники обсуждения предположили, что нарушительница была афро-американкой, латиноамериканкой или же мусульманкой, в связи с чем правоохранители просто отпустили её, опасаясь скандала.

Ранее мы писали, что в США пьяный водитель мусоровоза раздавил девять автомобилей. Мужчину уже отстранили от работы. В данный момент подсчитывается ущерб.