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В Лондонском суде идет слушание о покушении террористов на Терезу Мей

Сегодня, 16:35

Двоих молодых людей подозревают в попытке атаковать резиденцию британского премьера, покушении на убийство и в поддержке ИГ*, сообщили в суде, который рассматривает это дело.

Вчера центральный уголовный суд Лондона продолжил слушания по делу о покушении на Терезу Мей. Подозревают в попытке убийства 20-летнего Нааизмура Захарии Рахмана и 22-летнего Мохаммада Акиба Имрана. Их задержали за намерение вступить в ИГ* в Сирии и подготовку терактов. На слушаниях сторону обвинения представил Марк Хейвуд.

Прокурор сообщил подробности подготовки плана террористической атаки и отметил, что план не сработал только благодаря британским службам, которые сотрудничают с информатором, выдававшим себя за единомышленника Рахмана.

Рахман занимался разведкой на Даунинг-Стрит и приобретением взрывного устройства. Награду за свои заслуги он надеялся получить после смерти. Его дядя ранее состоял в ИГ* и был убит во время атаки беспилотника, поэтому теракт должен был быть как можно "более жестким". Второму обвиняемому, Имрану, вменяют подготовку терактов и стремление присоединиться к ИГ*. Он готовил переезд компании в Сирию: отвечал за сбор деньги, подготовку поддельных паспортов и изучение маршрута.

Обвиняемые отрицают свою причастность к подготовке теракта и намерения вступить в ИГ*. На следующих слушаниях будут выступать эксперты и представители защиты.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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