VistaNews.ru


В США создали фоторобот женщины, убитой 20 лет назад

Сегодня, 16:27

Власти предлагают 10 тысяч долларов за информацию об убийце.

В Бел Алтон, штат Мэриленд, США составили фоторобот женщины, убитой 20 лет назад. Американку африканской внешности лишили жизни в 1998 году. Её тело со следами насильственной смерти нашли почти сразу же, однако установить личность не представляется возможным до сих пор. В связи с этим расследование не может продолжиться и достичь своей конечной цели – задержание и привлечение к ответственности виновных лиц. Чтобы идентифицировать разлагающийся труп, детективы составили фоторобот погибшей. Его распространили по округе, однако это ни к чему не привело. Недавно полицейские обновили портрет женщины, сделав его цветным. Также они сообщили общественности приметы жертвы преступления. Следователи надеются, что это в конечном итоге поможет поймать убийцу. За информацию о данном преступлении уже объявили награду в 10 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что в США составили фоторобот Бога. Учёные сформировали облик Всевышнего на основании показаний респондентов разных полов, рас, религиозной и национальной принадлежности.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Пермском крае нашли тело убитой 37-летней женщины

В Челнах дворник нашел труп женщины в подъезде многоэтажки

Тело женщины обнаружили на берегу Енисея в Красноярске

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые...

Рекомендуем