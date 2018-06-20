В США создали фоторобот женщины, убитой 20 лет назад

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Власти предлагают 10 тысяч долларов за информацию об убийце.

В Бел Алтон, штат Мэриленд, США составили фоторобот женщины, убитой 20 лет назад. Американку африканской внешности лишили жизни в 1998 году. Её тело со следами насильственной смерти нашли почти сразу же, однако установить личность не представляется возможным до сих пор. В связи с этим расследование не может продолжиться и достичь своей конечной цели – задержание и привлечение к ответственности виновных лиц. Чтобы идентифицировать разлагающийся труп, детективы составили фоторобот погибшей. Его распространили по округе, однако это ни к чему не привело. Недавно полицейские обновили портрет женщины, сделав его цветным. Также они сообщили общественности приметы жертвы преступления. Следователи надеются, что это в конечном итоге поможет поймать убийцу. За информацию о данном преступлении уже объявили награду в 10 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что в США составили фоторобот Бога. Учёные сформировали облик Всевышнего на основании показаний респондентов разных полов, рас, религиозной и национальной принадлежности.