"Она всегда сзади Меган Маркл": Раскрыта личность загадочной блондинки

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На фотографиях королевской семьи, где присутствует герцогиня Сассекская, на заднем плане все чаще стали замечать хорошо одетую блондинку. Стало известно, кем девушка приходится герцогине.

Раскрыта личность загадочной блондинки, которая всегда стоит сзади Меган Маркл на различных событиях. Стало известно, что 32-летнюю женщину зовут Эми Пикерилл и она является «правой рукой» Меган, а официально ее должность звучит, как помощник частного секретаря герцогини Сассекской.

В обязанности Пикерилл входит обрабатывать расписание Маркл и вести ее переписки. Также она сопровождает герцогиню на публичных выступлениях, после которых собирает и держит многочисленные букеты поклонников, а также подарки.

Официально Пикерилл получила эту работу 19 февраля этого года, а это за три месяца до королевской свадьбы, а значит, Пикерилл помогала и в подготовке торжества. Узнать больше о деятельности «правой руки» герцогини достаточно сложно, ведь человеку, занимающему такую должность, не разрешается разглашать информацию о своей работе СМИ, поэтому Пикерилл не дает никаких интервью, а также не ведет странички в соцсетях.

Отмечается, что офицер по связи с королевской семьей зарабатывает £30 000 фунтов, что составляет чуть более $50 000.