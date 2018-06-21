Житель Пакистана застрелил невесту за отказ выйти замуж

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Бесправность исламских женщин в глазах европеек иногда граничит с полным абсурдом. Так, в Пакистане произошел вопиющий случай в результате которого пострадала 18-летняяч девушка, отказавшая мужчине.

Неподалеку пакистанского города Фейсалабад произошла трагедия в результате которой погибла 18-летняя девушка. Инцидент запечатлели камеры наружного наблюдения.

В ходе проведения расследования стало известно, что парень питал к погибшей нежные чувства, но она ему отказала и не согласилась стать его женой. Эта ситуация очень разозлила юношу и он застрелил непокорную девушку. Сообщается, что она работала кондуктором одного из городских автобусных станций, а парень – ранее работал там же охранником, но уволился с занимаемой должности.

На кадрах видно, что молодые люди встретились на лестничном пролете и через короткий промежуток времени парень направил на свою возлюбленную пистолет, выстрел прогремел незамедлительно. Девушка скончалась до приезда сотрудников скорой помощи от ранения в живот. Преступник арестован и дает показания в полиции.