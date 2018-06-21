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Голая жительница Британии насмерть замёрзла по пути в туалет

Сегодня, 04:15

Отчаянно сопротивляясь смерти, британка проломала в стене дыру, но так и не смогла выбраться из ловушки.

В Британии при курьёзных обстоятельствах погибла местная жительница. 60-летняя женщина, ранее работавшая в полиции, сняла номер в гостинице в деревне Пеннал в Уэльсе. Ночью её захотелось в туалет. Голая женщина отправилась в уборную, но по пути заблудилась и забрела в сушилку. Дверь захлопнулась и британка оказалась запертой внутри. Она пыталась позвать на помощь, однако криков её никто не слышал. Женщина отчаянно сражалась за жизнь и даже выломала дыру в стене с помощью трубы, которую она оторвала, однако это только ухудшило её положение.

Помещение залило холодной водой и пострадавшая вскоре скончалась от переохлаждения. Труп нашли лишь спустя неделю. Сантехники прибыли чинить прорыв водопровода, и были шокированы тем, что им довелось увидеть. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Почему на поиски пропавшей женщины не бросились её родственники, не известно.

Ранее мы писали, что в Австралии женщина умерла из-за граната. Местная жительница подхватила гепатит А и скончалась после поедания фрукта.

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