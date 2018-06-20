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Кровожадный монстр пытался проглотить оленя в океане

Сегодня, 15:16

Рыбаку удалось сфотографировать "убийцу-пожирателя" и спасти его жертву.

Мужчина рыбачил на лодке и заметил в океане оленя, который не мог выбраться из воды. В этот момент к животному приблизилась гигантская белая акула, которая пыталась проглотить оленя. Рыбак понимал, что вслед за животным в брюхе кровожадного монстра может оказаться и он. Ценой своей жизни мужчина отвлек белую акулу и помог оленю выбраться из воды.

Кровожадный монстр пытался проглотить оленя в океане, но благодаря действиям рыбака его удалось спасти. Акулу гигантских размеров у берегов Калифорнии рыбак запечатлел на камеру, после чего разместил снимок в сети. Пользователи были шокированы смелостью мужчины и отметили, что жертвой гиганта мог стать любой человек, ведь акулы подплывают близко к берегу не часто. Поэтому каждый, кто рискнет зайти в воду, когда рядом будет белая акула, рискует отстаться без конечностей, либо вовсе погибнуть.

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