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В Сети появилось видео секса во время рейса в Мексику

Сегодня, 03:45

Сексуальные фантазии посещают, наверное, каждого. А вот воплотить их в жизнь решаются далеко не все.

Молодая парочка, летевшая в Мексику, решила заняться сексом прямо во время рейса. В Сети уже появилось видео.

Возможно, молодые люди посчитали, что их занятие сексом останется незамеченным. С одной стороны, многие из пассажиров уж спали. С другой, они находились на последних сиденьях и рассчитывали, что их секса никто не заметит.

Однако, это оказалось не так. Пассажиры, сидевшие впереди, видимо, услышали звуки, издаваемые при любовных утехах. Всё остальное было делом техники. Доставай смартфон и снимай.

После этого «кинооператоры» фильмов «ню» отправили ролик своей дочери прямо во время рейса. Та, не задумываясь, тут же выложила его в Сеть.

Видео оказалось «вирусным». Количество его просмотров уже зашкалило за три миллиона. Многие из пользователей Сети возмущаются, куда смотрел экипаж. Другие предполагают, что при полётах в Мексику – это традиция.

Третьи завидуют, поскольку также мечтали об акте секса прямо в небе во время рейса.

Как бы то ни было, некоторые меры приличия парочка соблюла. В частности, она не стала раздеваться. Обзор партнёру, видимо, полностью перекрыла его подруга, сидящая у него на коленях.

Как бы они реагировали, зная, что их снимают, остаётся неизвестным.

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