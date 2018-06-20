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Принц Гарри намекнул на беременность супруги Меган Маркл

Сегодня, 14:09

Принц Гарри позволил представителям Кенсингтонского дворца опубликовать в сети план своего будущего семейного особняка, который сейчас находится в стадии ремонта. На самих чертежах появился намек, что Меган Маркл уже находится в интересном положении.

Британский принц Гарри сейчас активно занимается стройкой и реконструкцией особняка Котсуолдс, который станет семейным поместьем для него и Меган Маркл. Недавно архитекторы. С разрешения принца, показали чертежи и планы здания, на которых появился намек, что герцогиня Сассекская уже беременна.

На одном из планов дома изображена женщина в платье, которая гуляет с коляской, где сидит ребенок. Поклонники посчитали, что возможно Меган Маркл уже беременна и скоро от королевской семьи поступит официальное заявление о пополнении.

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