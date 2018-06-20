«Игрушки пришельцев»: В Германии детей вербовали в ряды инопланетян

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Малышам с самого детства объясняли строение летающей тарелки.

Немецкий производитель игрушек снял с продаж «космолет нацистов». Информацию о неподобающей игрушке неоднократно описывали в Военно-историческом музее и немецкой Ассоциации защиты детей. В Германии спустя месяцы противостояния все же запретили продажу НЛО-самолетов, так как ими детей вербовали в ряды инопланетян

Магазин «Revell», который базируется в Северном Рейне-Вестфалии в Германии - продал «круглый самолет», который заявил в своем описании продукта, что это был «первый объект в мире, способный летать в космосе». «Игрушки пришельцев» теперь больше нельзя купить или продать. За этим обещают проследить власти. Согласно коробке продукта, корабль может достигнуть скорости 6 тыс. км. В игрушке даже фигурировали запрещенные символы из Третьего Рейха. Когда противостояние достигло пика, то в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, историк Йенс Венер подтвердил, что самолет был полной фантастикой. Он сказал, что он узнал, как игрушка, которая продавалась за 49,99 евро, в первую очередь попала в детские магазины.

«К сожалению, наше описание продукта не отражает это должным образом, и мы приносим свои извинения за это», - сообщили в компании, которая разработала НЛО-самолет.