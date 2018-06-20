В Китае родился двуногий мутант - «теленок-кенгуру»

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Удивительный мутант стал героем социальных сетей.

Двуногий «телёнок-кенугуру» появился на свет в провинции Шаньдун, в Восточном Китае. Малышу всего неделя от роду, но он уже пытается стоять на ногах. Фермер Ван Шиюхэ, который купил мутанта за 200 юаней, утверждает, что несказанно рад тому, что у него в хозяйстве есть такое удивительное животное. Мужчина отмечает, что занимается разведением скота вот уже десять лет, но никогда ранее ничего подобного не видел. Телёнок родился с двумя задними ногами.

Врождённая аномалия состоит в том, что две передние конечности у малыша попросту отсутствуют. Вана нисколько не смущают физические отклонения малыша. По его словам, животное пока не может долго стоять на ногах, в связи с чем, он намерен основательно взяться за его обучение. Сейчас фермер тратит на молоко для телёнка около 8 долларов в день, но надеется, что его затраты окупятся, когда туристы со всего мира захотят увидеть это чудо. Малыш уже привлёк внимание общественности и стал героем социальных сетей в Китае.

Ранее мы писали, что в Австралии родился ягненок с двумя телами. Животное имело восемь ног и только одну голову.