«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

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Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником.

На Филиппинах болгарский фотограф Димитр Караниколов стал свидетелем того, как загадочный морской обитатель намеревался проглотить каноэ. Монстр-людоед, по словам путешественника, близко подплыл к лодке с рыбаком и едва не сделал мужчину частью своего рациона. Он пытался проглотить каноэ с рыбаком. Иностранец сделал фото данного момента с квадрокоптера. На эффектном снимке запечатлён эпичный момент встречи рыболова и огромной рыбы, где уже не совсем понятно, кто за кем охотится. Болгарина шокировала реакция филиппинца на происходящее. В то время, как прямо под ним проплывал тот самый монстр, он зевал и потягивался, вроде ничего не произошло. Караниколов признался, что хотел закричать «Он позади тебя!», чтобы предупредить рыбака, но понял, что находится слишком далеко и может только наблюдать за происходящим через камеру дрона. Как выяснилось, чудовищем оказался детёныш китовой акулы. Взрослые особи ещё больше и достигают в длину 12 метров. Эти рыбы питаются планктоном и креветками. Местные не воспринимают их как угрозу.

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