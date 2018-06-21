Отчаянный серфер укротил гигантскую волну в Португалии

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Росс Кларк-Джонс в свои 50 лет был на волоске от смерти трижды за этот заплыв.

Австралиец покорил гигантскую волну в Португалии. Отчаянный серфер укротил необычайный поток воды и смог выстоять. Сайт Caters TV опубликовал необычные кадры развлечений 50-летнего мужчины. Много наблюдающих этот процесс людей были обескуражены его поступком, однако пришлось признать, что это было действительно «жирное видео».

В YouTube это видео покоряет просторы видеохостинга. Нашлись смельчаки, которые предложили австралийцу сделать парный заплыв в следующий раз.

К слову, в соцсети пользователи бурно обсуждают видео «спустившегося с неба» цунами. Необычный материал был снят над озером Мильстат в Австрии. На данный момент более 1,5 млн человек просмотрели видео и оценили вероятность подобного каприза природы.