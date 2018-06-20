180-килограммовая женщина втрое похудела из-за страха смерти от обжорства

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Англичанка Дон Доусон, как сообщает источник Mirror, сумела сбросить 114 кг. Ранее ее вес составлял 182 кг.

Как говорит девушка, из-за постоянного обжорства, ей приходилось употреблять более 8 тысяч калорий в день. Ее рацион состоял из алкоголя, бутербродов с беконом, и нескольких литров газировки. На фоне приема вредной пищи и алкоголя, Дон Доусон заработала себе сахарный диабет. 38-летняя женщина начала принимать обезболивающие. 180-килограмовая британка решила похудеть, чтобы не повторить судьбу 61-летнего отца, который умер от рака. Англичанка связывает его онко-болезнь с ожирением. Поэтому и сумела похудеть втрое из-за страха смерти от обжорства.

В этом ей помогла постоянная жесткая диета, при которой нельзя употреблять более 1800 калорий в день. На данный момент ее вес держится в пределе 67 кг, а обвисшую кожу девушке удалили при помощи пластики.

В Новой Зеландии был интереснй случай, связанный с ожирением. Молодой парень, боявшийся признаться семье в том, что он гомосексуалист, пытался довести себя до смертельного ожирения. Потом, как оказалось, семья не имела ничего против его ориентации и парень, благодаря поддержке семьи, сбросил 100 кг.