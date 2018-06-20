В США правозащитникам запретили посещать детей нелегальных мигрантов

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Трамп продолжает выполнение ряда своих предвыборных обещаний. В частности тех, которые касались нелегальных мигрантов, в основном, из Мексики.

Сейчас в США правозащитникам, фактически запретили посещать детей мигрантов, находящихся в отдельных лагерях.

В апреле Джефф Сешнс, возглавляющий Минюст, объявил, что по отношению к семьям, которые нелегально пересекли границу в юго-западной части США, будет применяться политика «нулевой терпимости».

Она обозначает, что дети и родители будут разлучены. Это является следствием того, что несовершеннолетние не могут находиться вместе с ними под стражей в ИВС.

Представители администрации США утверждают, что подобные действия вполне законны. Сейчас в государстве на территории 17 штатов созданы около 100 лагерей для детей нелегальных мигрантов. Только в июне они пополнились двумя тысячами новых обитателей.

Правозащитники возмущаются, что им запрещён доступ в эти временные убежища. Они информируют, что условия содержания детей являются просто ужасающими.

Детей нелегальных мигрантов содержат в обычных палатках при температуре воздуха выше 40 градусов по Цельсию.

В эти лагеря не допускают ни прессу, ни правозащитников. Поэтому понять, что там в действительности происходит, очень трудно.

Представители администрации Трампа говорят, что «нулевая терпимость» заставит задуматься множество мигрантов, которые хотят попасть в США нелегально.