В Индии женщина-полицейский перенесла операцию по смене пола

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Спустя месяц после превращения в мужчину, констебль Лалит Кумар Сальве надел служебную форму и синий берет, поприветствовав своих начальников и продолжив службу в правоохранительных органах Махараштра.

Полон радости и уверенности в себе, полицейский, ранее именуемый Лалитой Кумари Сальве, вошел в родной полицейский участок и доложил старшему инспектору Раджу Талекару о готовности продолжить службу. Это первый в истории случай смены пола для женщины-полицейского. Тот факт, что Лалит Кумар Сальве продолжает оставаться в рядах правоохранительных органов Индии, несмотря на множественные судебные процессы, а также политические и административные трения, удивляет больше самой операции.

«Моя жизнь изменилась после операции. Это похоже на повторное рождение. День смены пола стал одним из самых счастливых для моей семьи, меня. Чувства, которые я испытываю, не поддаются описанию», - высказался о новой жизни Лалит.

Женщина-полицейский, которая первой в истории перенесла операцию по смене пола, чувствует себя более уверенно в ранге мужчины, планируя более мужественно и с отвагой носить темно-синий берет, предназначенный исключительно для мужчин-констеблей.

Лалиту Кумари Сальве приняли в Больницу Святого Георгия в Мумбаи 22 мая, а всего через неделю «переродившийся» страж закона вернулся к привычной жизни. В 2014 году экс-женщина из Махараштра была частично признана мужчиной, из-за обнаруженного в ее генах хромосомного Y-статуса. После неудачной серии медикаментозных курсов, врачи посоветовали Лалиту пройти операцию по пересадке полового члена.

В отсутствие надлежащей медицинской помощи от государственного и полицейского управлений, женщина-полицейский продолжала жить с серьезной психической травмой и социальной стигмой. Верховный суд Бомбея принял во внимание данный факт, разрешив уникальному пациенту пройти операцию по смене пола и продолжить службу в полиции.

На первой стадии хирургического вмешательства врачи запустили процесс удлинения уретры Сальве путем создания тканевого канала. Через полгода полицейскому снова придется лечь под нож.