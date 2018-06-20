Бывшей девушке убитого XXXTentacion не дали проститься с рэпером

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Бывшая возлюбленная убитого популярного рэпера XXXTentacion не смогла проститься с ним. Девушке помешали агрессивные фанаты, которые уничтожили все подарки, которые она принесла на мемориал рэпера.

Женева Айяла посетила место, где был убит 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, который прославился под псевдонимом XXXTentacion. Девушка оставила там памятные для них вещи, а именно глобус и розы, также Айяла зажгла свечи для экс-бойфренда. Однако спустя время Женева в своем Instagram заявила, что агрессивные поклонники не дали её проститься с рэпером и разбили глобус, разорвали розы и потушили свечи.

«Я просто хотела оставить эти вещи для него. Я никого не беспокоила. Он бы хотел, чтобы я там была», - писала Женева Айяла. Напомним, что ранее бывшая подруга XXXTentacion подвергалась насилию со стороны рэпера, когда была беременной.